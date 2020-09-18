В выходные будет преимущественно без осадков и до 22 градусов тепла

В субботу, 19 сентября, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку Беларуси пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров в ночные часы покажут всего +2…+8 °С, а днем будет +14…+20 °С.Примерно такие же погодные условия будут и в воскресенье, 20 сентября. Прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2…+9 °С, днем – +14…+20 °С, по югу дойдет до +22 °С.В понедельник, 21 сентября, вновь переменная облачность и без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется +2…+9 °С, по юго-востоку местами возможны слабые заморозки до -2 °С. А днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от +16 °С до +22 °С, по юго-западу синоптики обещают до +24 °С.