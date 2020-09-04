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В выходные будет до 26 градусов тепла

Не обойдется без осадков. Ночи будут весьма прохладными. Однако днем и в субботу, и в воскресенье в нашей стране, несмотря на календарную осень, сохранится по-настоящему летний температурный фон.



В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали sb.by, что в субботу, 5 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в отдельных районах по западу страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами в западных районах грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3–8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +10…+15 °С, местами – +7…+9 °С, а днем – +19…+25 °С.

Не ожидается похолодания и в последующие дни. 

В воскресенье, 6 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в западных и центральных районах, утром и днем на большей части территории страны – кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10…+16 °С, днем – +17…+23 °С, по юго-востоку дойдет до +24…+26 °С.

В понедельник, 7 сентября, опять же облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине Беларуси кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы 14 метров. Ночью, по прогнозам синоптиков, будет +7…+13 °С, а днем – +16…+22 °С. По юго-востоку в ночные часы ожидается +14…+16 °С, в дневные – +23…+26 °С.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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