В выходные будет до 26 градусов тепла

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали sb.by, что в субботу, 5 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в отдельных районах по западу страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами в западных районах грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3–8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +10…+15 °С, местами – +7…+9 °С, а днем – +19…+25 °С.Не ожидается похолодания и в последующие дни.В воскресенье, 6 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в западных и центральных районах, утром и днем на большей части территории страны – кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10…+16 °С, днем – +17…+23 °С, по юго-востоку дойдет до +24…+26 °С.В понедельник, 7 сентября, опять же облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине Беларуси кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы 14 метров. Ночью, по прогнозам синоптиков, будет +7…+13 °С, а днем – +16…+22 °С. По юго-востоку в ночные часы ожидается +14…+16 °С, в дневные – +23…+26 °С.