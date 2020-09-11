В выходные будет до 26 градусов тепла

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали sb.by, что в субботу, 12 сентября, будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, местами +2…+4 °С, а днем прогнозируется +17…+23 °С.Еще несколько теплее будет в воскресенье, 13 сентября. Ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров в ночные часы покажут +6…+12 °С, по западу – до +14 °С, а днем синоптики обещают +17…+24 °С, по югу – до +26 °С.В понедельник, 14 сентября, переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4–9 метров в секунду, днем местами по северо-востоку порывы до 15–18 метров. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +9 °С до +14 °С, а днем – от +17 °С до +24 °С, по югу ожидается до +26 °С.