В выходные будет до 25 градусов тепла

В субботу, 3 октября, облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, днем местами по западу до 15–18 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +7…+12 °С, днем – +14…+20 °С, по юго-западу дойдет до 22 градусов выше нуля.Существенно не изменится характер погоды и в два последующих дня.В воскресенье, 4 октября, облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, днем в отдельных районах порывы до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9…+16 °С, днем – +15…+22 °С, по югу дойдет до 23–25 градусов тепла.В понедельник, 5 октября, опять будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, днем в отдельных районах по востоку страны порывы до 15–18 метров в секунду. Температурный фон ночью будет варьироваться в диапазоне от +9 °С до +16 °С, днем – от +15 °С до +22 °С, по югу местами прогнозируется до 24 градусов выше нуля.