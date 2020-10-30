В выходные будет до 12 градусов тепла

31 октября в Беларуси будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от +2 °С до +8 °С, а днем ожидается 6–11 градусов тепла.Схожий температурный фон прогнозируется и в первые дни ноября.В воскресенье, 1 ноября, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+8°С, днем – +6…+12°С.В понедельник, 2 ноября, опять будет облачно с прояснениями. В основном без осадков. В отдельных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на южный 3-8 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +1…+7°С, при прояснениях подморозит до -2°С, а днем будет 6–12 градусов выше нуля.