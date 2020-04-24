В ВВС и войска ПВО Беларуси досрочно передали четыре отремонтированных Су-25

Четвертый самолет Су-25, отремонтированный в ОАО «558-й авиационный ремонтный завод», передан на аэродроме Барановичи в ВВС и войска ПВО Вооруженных Сил Беларуси, информирует пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета.

В Госкомвоенпроме подчеркнули, что предприятие завершило капитальный ремонт четырех Су-25 раньше сроков, прописанных в контракте.

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

ОАО «558-й АРЗ» серийно выполняет капитальный ремонт и модернизацию самолетов Су-25 (УБ) с 1994 года. К настоящему времени сотрудники завода отремонтировали более ста воздушных судов указанного типа, восемь самолетов прошли глубокую модернизацию.