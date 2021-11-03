В ВС Беларуси проходят профориентационные мероприятия к поступлению в военно-учебные заведения

В ведомстве пояснили, что за это время будут организованы концерты, выставки вооружения, военной и специальной техники, кинолектории, дни открытых дверей как в учебных заведениях, так и в воинских частях. Также будут проходить профильные встречи, беседы, консультирование по вопросам поступления в военные учебные заведения и прохождения службы в Вооруженных Силах нашей страны.