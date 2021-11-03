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В ВС Беларуси проходят профориентационные мероприятия к поступлению в военно-учебные заведения

Мероприятия военно-профессиональной ориентации граждан к поступлению в военно-учебные заведения в Вооруженных Силах проводятся в период с 1 ноября по 31 декабря, уточнили в Министерстве обороны.


В ведомстве пояснили, что за это время будут организованы концерты, выставки вооружения, военной и специальной техники, кинолектории, дни открытых дверей как в учебных заведениях, так и в воинских частях. Также будут проходить профильные встречи, беседы, консультирование по вопросам поступления в военные учебные заведения и прохождения службы в Вооруженных Силах нашей страны.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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