В возрасте 124 лет умерла самая пожилая жительница Филиппин

Старейшая жительница Филиппин Франциска Сусано ушла из жизни в возрасте 124 лет. Она умерла в своем родном городе Кабанкалан в провинции Западный Негрос, пишет ТАСС.
Согласно информации издания Inquirer, которое ссылается на заявление местных властей, Сусано (или Лола Иска, как ее называли на Филиппинах) умерла вечером 22 ноября. Днем в тот же день ее беспокоило затрудненное дыхание.
Долгожительница родилась 11 сентября 1897 года. У нее было 14 детей, из которых в настоящий момент живы восемь, и по меньшей мере 500 внуков. Как уточняет издание, Сусано могла получить место в Книге рекордов Гиннесса как старейшая жительница Земли, однако ее семье не удалось выполнить все требования организаторов.
По информации Книги, в данный момент официально зарегистрированный рекорд принадлежит японке Канэ Танаке. В начале января она отметила свой 118-й день рождения. Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман: она умерла в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней.
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