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  2. В ВОЗ заявили, что в 2021 году коронавирус унес больше жизней, чем ВИЧ, туберкулез и малярия в 2020-м

В ВОЗ заявили, что в 2021 году коронавирус унес больше жизней, чем ВИЧ, туберкулез и малярия в 2020-м

Около 3,5 млн человек умерли из-за коронавирусной инфекции в мире в нынешнем году, что больше, чем суммарное число летальных исходов от ВИЧ, туберкулеза и малярии в минувшем году. На это во время брифинга в Женеве обратил внимание генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.


– В 2021 году из-за COVID-19 было потеряно 3,5 млн жизней, умерло больше людей, чем суммарно от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году, – отметил он. 

По словам главы ВОЗ, каждую неделю из-за COVID-19 умирают примерно 50 тыс. пациентов.

Фото: pixabay.com
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