В ВОЗ заявили, что в 2021 году из-за COVID-19 умерли более 3,3 млн человек

По меньшей мере 3,3 млн человек умерли из-за коронавирусной инфекции с начала 2021 года, что превышает суммарный показатель смертности за минувший год от ВИЧ, малярии и туберкулеза. На это обратил внимание во время брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.
– Более 3,3 млн человек умерли от COVID-19 в этом году. Это больше смертей, чем было зарегистрировано в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых. COVID-19 уносит сейчас еженедельно около 50 тыс. жизней, – отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он также добавил, что эти данные не учитывают летальные исходы, о которых не поступает информация, а также "миллионы смертей вследствие сбоев в работе служб здравоохранения" из-за пандемии.