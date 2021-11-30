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  2. В ВОЗ заявили, что полный запрет на путешествия не остановит распространение коронавируса

В ВОЗ заявили, что полный запрет на путешествия не остановит распространение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что запрет на международные поездки не остановит распространение COVID-19. Об этом пишет ТАСС


В связи с обнаружением на юге Африки омикрон-штамма  ВОЗ советует странам по вопросам путешествий придерживаться правил, которые даны с учетом оценки риска и имеющейся информации. 

– Полный запрет на путешествия не предотвратит международного распространения [коронавируса], но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования, – считают в организации. 

– Страны должны и дальше применять основанный на свидетельствах и оценке риска подход при выборе мер, касающихся поездок, в соответствии с международными медико-санитарными правилами, – сказано в рекомендациях организации.
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Фото: РЕЙТЕР
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