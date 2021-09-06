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  2. В ВОЗ заявили, что около 90% медицинских учреждений в Афганистане могут прекратить работу

В ВОЗ заявили, что около 90% медицинских учреждений в Афганистане могут прекратить работу

Примерно 90% из 2300 медицинских учреждений в Афганистане, поддерживаемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в скором времени могут закрыться, передает ТАСС.


– Мы собираемся приостановить работу значительной части [медицинских учреждений]. По некоторым оценкам, к концу недели до 90% прекратят свою деятельность, – приводит слова руководителя подразделения чрезвычайных операций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Рика Бреннана агентство Reuters.

Вместе с тем Рик Бреннан считает, что закрытие медучреждений станет причиной увеличения числа заразившихся, а также летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Он заявил, что у западных спонсоров афганских медучреждений есть свои правила, которые не позволяют им взаимодействовать с нынешним правительством страны.

Кроме того, Рик Бреннан сообщил, что правительство Катара в скором времени может доставить в столицу Афганистана до трех самолетов с медицинским грузом. По его словам, последующие поставки будут включать в себя тесты на коронавирусную инфекцию и медицинские материалы для лечения хронических заболеваний.
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Фото: РЕЙТЕР
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