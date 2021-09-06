В ВОЗ заявили, что около 90% медицинских учреждений в Афганистане могут прекратить работу

Примерно 90% из 2300 медицинских учреждений в Афганистане, поддерживаемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в скором времени могут закрыться, передает ТАСС.
– Мы собираемся приостановить работу значительной части [медицинских учреждений]. По некоторым оценкам, к концу недели до 90% прекратят свою деятельность, – приводит слова руководителя подразделения чрезвычайных операций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Рика Бреннана агентство Reuters.
Вместе с тем Рик Бреннан считает, что закрытие медучреждений станет причиной увеличения числа заразившихся, а также летальных исходов от коронавирусной инфекции.
Он заявил, что у западных спонсоров афганских медучреждений есть свои правила, которые не позволяют им взаимодействовать с нынешним правительством страны.
Кроме того, Рик Бреннан сообщил, что правительство Катара в скором времени может доставить в столицу Афганистана до трех самолетов с медицинским грузом. По его словам, последующие поставки будут включать в себя тесты на коронавирусную инфекцию и медицинские материалы для лечения хронических заболеваний.