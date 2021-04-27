Выявленные мутации нового штамма коронавируса из Индии свидетельствуют о его большей заразности и устойчивости к антителам, передает РИА Новости.
«В Индии были выявлены новые варианты, включая B.1.617. Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается», – сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Специалисты, ссылаясь на предварительные итоги исследований, предупреждают: мутация L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, а E484Q может привести к нейтрализации антител. Иначе говоря, антитела, которые выработались у переболевшего COVID-19 человека, будут недейственными в борьбе с новым вариантом вируса.
Отметим также, что новый индийский штамм коронавируса обладает высокой степенью вирулентности, как и варианты, зафиксированные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.
По оценкам ВОЗ, пока не ясно, что именно повлияло на мутации вируса в Индии. Одними из факторов, которые могут быть связаны с этим, называют проведение массовых мероприятий и смягчение антиковидных мер в стране.
В Индии прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорд уже пятый день подряд. За последние сутки в стране зафиксировано более 353 тысяч новых случаев. Общее число заразившихся там превысило 17,3 миллиона. За месяц заражений стало больше в восемь раз, смертность увеличилась в десять раз.
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В ВОЗ заявили, что индийский штамм COVID-19 устойчив к антителам
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