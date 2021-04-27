В ВОЗ заявили, что индийский штамм COVID-19 устойчив к антителам

– сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Специалисты, ссылаясь на предварительные итоги исследований, предупреждают: мутация L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, а E484Q может привести к нейтрализации антител. Иначе говоря, антитела, которые выработались у переболевшего COVID-19 человека, будут недейственными в борьбе с новым вариантом вируса.Отметим также, что новый индийский штамм коронавируса обладает высокой степенью вирулентности, как и варианты, зафиксированные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.По оценкам ВОЗ, пока не ясно, что именно повлияло на мутации вируса в Индии. Одними из факторов, которые могут быть связаны с этим, называют проведение массовых мероприятий и смягчение антиковидных мер в стране.В Индии прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорд уже пятый день подряд. За последние сутки в стране зафиксировано более 353 тысяч новых случаев. Общее число заразившихся там превысило 17,3 миллиона. За месяц заражений стало больше в восемь раз, смертность увеличилась в десять раз.