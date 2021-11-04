В ВОЗ выразили обеспокоенность темпами распространения коронавируса в Европе

– обратил внимание он.По словам Ханса Клюге, каждая страна Европейского региона ВОЗ сталкивается или уже столкнулась "с реальной угрозой возрождения COVID-19".Он также сообщил, что на минувшей неделе, когда диагноз COVID-19 поставили почти 1,8 млн человек, а число летальных исходов составило 24 тыс., в Европе и Центральной Азии наблюдался рост на 6% и 12% соответственно по сравнению с предыдущей неделей. За последние четыре недели в Европе количество новых случаев инфицирования возросло по меньшей мере на 55%.На минувшей неделе на Европейский регион пришлось 59% всех случаев заражения коронавирусом во всем мире и 48% зарегистрированных смертей от COVID-19. В целом в Европейском регионе зафиксировано больше случаев (78 млн), чем в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, западной части Тихого океана и Африке вместе взятых.– отметил Ханс Клюге.