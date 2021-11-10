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  2. В ВОЗ спрогнозировали, когда может завершиться пандемия COVID-19

В ВОЗ спрогнозировали, когда может завершиться пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), возможно, объявит об окончании пандемии коронавируса, когда уменьшится нагрузка на систему здравоохранения. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью газете La Vanguardia, сообщает ТАСС.


– Мы должны научиться жить с вирусом, – подчеркнул он. – Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от COVID-19, появится возможность оказывать медицинскую помощь, как раньше. Пандемия, возможно, станет эндемией. 

Ссылаясь на надежные оценки, он заявил, что к февралю будущего года, если эпидситуация останется на теперешнем уровне, в Европейском регионе коронавирус может унести жизни еще полумиллиона человек. 

– Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация поставлена на паузу, – высказался он. 

– Пару месяцев назад главной проблемой было наличие [препаратов], теперь  проблема – скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости, – отметил Клюге, добавив, что собирается "создать рабочую группу по вопросам вакцинации в Европе". 
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Фото: РЕЙТЕР
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