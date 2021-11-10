В ВОЗ спрогнозировали, когда может завершиться пандемия COVID-19

– подчеркнул он.Ссылаясь на надежные оценки, он заявил, что к февралю будущего года, если эпидситуация останется на теперешнем уровне, в Европейском регионе коронавирус может унести жизни еще полумиллиона человек.– высказался он.– отметил Клюге, добавив, что собирается "создать рабочую группу по вопросам вакцинации в Европе".