В ВОЗ сообщили об отсутствии смертей из-за омикрон-штамма коронавируса

– отмечается в документе Всемирной организации здравоохранения.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант COVID-19, выявленный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новую мутацию – B.1.1.529 – организация назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери считает, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".