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  2. В ВОЗ сообщили об отсутствии смертей из-за омикрон-штамма коронавируса

В ВОЗ сообщили об отсутствии смертей из-за омикрон-штамма коронавируса

На сегодняшний день не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного со штаммом "омикрон", пишет РИА Новости.


"На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом "омикрон", – отмечается в документе Всемирной организации здравоохранения.

Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант COVID-19, выявленный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новую мутацию – B.1.1.529 – организация назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери считает, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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Фото: РЕЙТЕР
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