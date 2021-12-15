В ВОЗ сообщили о снижении смертности от COVID-19 в мире на 10% за неделю

– уточняется в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.О самом большом числе подтвержденных диагнозов COVID-19 за неделю сообщили США (674 019). Затем следуют Германия (351 738), Великобритания (350 340), Франция (335 972) и Россия (215 283).Согласно данным на 14 декабря, в мире за все время выявлено 270 031 622 случая инфицирования и 5 310 502 летальных исхода от коронавируса. Число заболевших возросло за сутки на 395 564, а смертей от COVID-19 – на 5312. Больше всего подтвержденных случаев инфицирования, сведения о которых поступили в ВОЗ, зафиксировано в США – 49 629 855. На второй строчке оказалась Индия (34 703 644), затем следует Бразилия (22 167 781). Летальных исходов больше всего в США – 790 920, Бразилии (616 251) и Индии (475 888).