В ВОЗ сообщили о росте смертности от туберкулеза из-за пандемии коронавируса

Число летальных исходов от туберкулеза впервые выросло более чем за десять лет из-за пандемии COVID-19, информирует ТАСС.
"Пандемия COVID-19 обратила вспять многолетний глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом, и впервые более чем за десятилетие смертность от туберкулеза возросла. Это следует из глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о туберкулезе за 2021 год", – уточняется в докладе ВОЗ, опубликованном 14 октября.
Согласно докладу, в минувшем году туберкулез унес жизни примерно 1,5 миллиона человек (включая 214 тысяч среди ВИЧ-инфицированных). Увеличение количества смертей от заболевания наблюдается в основном в 30 странах с самым высоким бременем туберкулеза.
"Согласно моделирующим прогнозам ВОЗ, число людей, заболевших туберкулезом и умирающих от этого заболевания, может быть намного выше в 2021 и 2022 годах. Проблемы с предоставлением основных противотуберкулезных услуг и доступом к ним привели к тому, что в 2020 году многим людям с туберкулезом не был поставлен диагноз", – отмечается в докладе.
В ВОЗ заявили, что примерно 4,1 миллиона человек в данный момент страдают туберкулезом, но у них не выявлено заболевание или о них официально не сообщают национальным властям. Данный показатель увеличился с 2,9 миллиона в 2019 году.