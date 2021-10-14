В ВОЗ сообщили о росте смертности от туберкулеза из-за пандемии коронавируса

– уточняется в докладе ВОЗ, опубликованном 14 октября.Согласно докладу, в минувшем году туберкулез унес жизни примерно 1,5 миллиона человек (включая 214 тысяч среди ВИЧ-инфицированных). Увеличение количества смертей от заболевания наблюдается в основном в 30 странах с самым высоким бременем туберкулеза.– отмечается в докладе.В ВОЗ заявили, что примерно 4,1 миллиона человек в данный момент страдают туберкулезом, но у них не выявлено заболевание или о них официально не сообщают национальным властям. Данный показатель увеличился с 2,9 миллиона в 2019 году.