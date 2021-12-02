В ВОЗ сообщили о полной вакцинации против COVID-19 примерно 13,5% населения Африки

– приводит словагазета "Известия".По ее словам, в настоящий момент значительная часть населения Африканского континента уязвима перед коронавирусом.– сказала Мэри Стивен.Глава регионального офиса напомнила, что на минувшей неделе был зарегистрирован постепенный рост числа случаев инфицирования в ряде стран региона.– отметила Мэри Стивен.