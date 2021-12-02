В ВОЗ сообщили о полной вакцинации против COVID-19 примерно 13,5% населения Африки

Около 102 млн жителей (или 13,5% населения) Африканского континента к данному моменту прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.
– Да, процесс вакцинации на континенте был действительно проблематичным, так как доступ к вакцинам был затруднен. Однако теперь мы наблюдаем рост числа привитых. Мы стали свидетелями постепенного увеличения количества вакцин. Мы получили 359 млн доз, по программе COVAX было обещано 237 млн доз. На данный момент в регионе около 102 млн человек полностью вакцинированы. Это примерно 13,5% населения континента. Если обратиться к цифрам в других регионах, стоит отметить, что некоторым странам уже удалось привить от 50 до 70% населения, – приводит слова технического директора регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен газета "Известия".
По ее словам, в настоящий момент значительная часть населения Африканского континента уязвима перед коронавирусом.
– Мы призываем страны Африки, которые продолжают наращивать темпы вакцинации, не забывать о других мерах предотвращения распространения вируса, – сказала Мэри Стивен.
Глава регионального офиса напомнила, что на минувшей неделе был зарегистрирован постепенный рост числа случаев инфицирования в ряде стран региона.
– ЮАР одна из них. Однако мы не знаем точно, является ли это результатом появления нового штамма ["омикрон"] или несоблюдения населением мер предосторожности, – отметила Мэри Стивен.