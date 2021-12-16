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  2. В ВОЗ сообщили, что могут одобрить "Спутник V" в первом квартале 2022 года

В ВОЗ сообщили, что могут одобрить "Спутник V" в первом квартале 2022 года

Российский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V" может быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале будущего года. Об этом рассказал сегодня руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге в интервью RT, пишет ТАСС.


– Сфера здоровья, включая вакцины, должна быть вне политики. Мы не должны обращать внимание на страну происхождения. <...> Я разделяю оптимизм Президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ. В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года, – обратил внимание Ханс Клюге.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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