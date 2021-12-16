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  2. В ВОЗ сообщили, что число зараженных омикрон-штаммом COVID-19 удваивается каждые два-три дня

В ВОЗ сообщили, что число зараженных омикрон-штаммом COVID-19 удваивается каждые два-три дня

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции распространяется очень быстро, и число заболевших данным вариантом удваивается каждые два-три дня. На это обратил внимание спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро во время интервью телеканалу Sky News, пишет ТАСС.


По словам Дэвида Набарро, в связи с этим число летальных исходов также может вырасти. В скором времени, считает эксперт, "проблема станет серьезной".

Более высокие темпы распространения омикрон-штамма коронавируса в сравнении с иными вариантами заболевания, как отмечают в ВОЗ, приведут к увеличению количества госпитализаций и росту нагрузки на медицинских работников, а также системы охраны здоровья. Это, в свою очередь, может стать причиной роста числа летальных исходов.
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Фото: РЕЙТЕР
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