В ВОЗ сообщили, что число зараженных омикрон-штаммом COVID-19 удваивается каждые два-три дня

По словам Дэвида Набарро, в связи с этим число летальных исходов также может вырасти. В скором времени, считает эксперт, "проблема станет серьезной".Более высокие темпы распространения омикрон-штамма коронавируса в сравнении с иными вариантами заболевания, как отмечают в ВОЗ, приведут к увеличению количества госпитализаций и росту нагрузки на медицинских работников, а также системы охраны здоровья. Это, в свою очередь, может стать причиной роста числа летальных исходов.