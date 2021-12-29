В ВОЗ сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось в предпраздничные дни

Как уточняет The Guardian, с 20 по 26 декабря в мире было подтверждено порядка 4,99 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом.Более половины от общего числа подтвержденных диагнозов COVID-19 пришлось на Европу. Вместе с тем количество новых случаев заражения коронавирусом в Северной и Южной Америке возросло на 39% до почти 1,48 миллиона. Количество положительных результатов тестов на COVID-19 в Африке увеличилось на 7%.– обратили внимание в Агентстве здравоохранения ООН и добавили, что вариант "Дельта" в настоящий момент остается доминирующим в некоторых странах.Кроме того, в ВОЗ заявили, что число новых летальных исходов из-за коронавируса во всем мире на минувшей неделе снизилось на 4% – до 44 680.