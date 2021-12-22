В ВОЗ считают, что мир еще не приблизился к концу пандемии коронавируса

(борьбы с вирусом. – Прим. ред.)– уточнил он.За все время в мире положительный результат теста на коронавирус получили 276 757 735 человек. Вылечились 248 272 242 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Общее число летальных исходов из-за инфекции составило 5 388 695.