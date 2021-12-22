В ВОЗ считают, что мир еще не приблизился к концу пандемии коронавируса

Мир еще не приблизился к концу пандемии коронавируса, но обладает средствами ее победить. Это во время брифинга 22 декабря подчеркнул директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.
– Я считаю, что мы не находимся в конце пандемии, мы даже не приблизились к ее завершению. Но у нас есть средства гораздо лучше, чем были до этого, благодаря науке. У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом. Но нам не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы (борьбы с вирусом. – Прим. ред.), – уточнил он.
За все время в мире положительный результат теста на коронавирус получили 276 757 735 человек. Вылечились 248 272 242 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Общее число летальных исходов из-за инфекции составило 5 388 695.