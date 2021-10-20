В ВОЗ рекомендуют вводить третью дозу вакцины против коронавируса пациентам с тяжелым иммунодефицитом

– уточнила информациюво время вебинара "СМИ против COVID-19".Она также отметила, что, согласно последним данным, антитела после заболевания коронавирусом сохраняются в организме на протяжении по меньшей мере восьми месяцев, после вакцинации мРНК-препаратами – на протяжении полугода и восьми месяцев – Janssen.Людмила Мосина также сообщила, что на основе доказательных сведений, которые существуют в данный момент, можно сделать обнадеживающие выводы. Во-первых, существующие вакцины от коронавирусной инфекции показали свою высокую клиническую, а также эпидемиологическую эффективность в реальном мире. Здесь имеется в виду предупреждение госпитализаций и летальных исходов от COVID-19. Во-вторых, уровень эффективности сохраняется несмотря на изменения в циркулирующих штаммах заболевания. В третьих, после введения миллиардов доз по всему миру была доказана безопасность прививок, а те побочные явления, которые были зафиксированы, очень редки. Польза от вакцинации заметно превышает любой потенциальный риск.– резюмировала представитель ВОЗ.