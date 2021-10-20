В ВОЗ рекомендуют вводить третью дозу вакцины против коронавируса пациентам с тяжелым иммунодефицитом

Всемирная организация здравоохранения советует вводить третью дозу вакцины против коронавирусной инфекции пациентам с тяжелым иммунодефицитом, пишет БЕЛТА.
– В настоящее время ВОЗ считает, что нет оснований для ревакцинации, но этот вопрос постоянно рассматривается. В начале ноября будет следующее совещание стратегической консультативной группы. Еще раз будут рассмотрены все последние доказательные данные. Если возникнет необходимость, ВОЗ будет вносить коррекции в свои рекомендации. В настоящее время мы рекомендуем третью дозу (но не ревакцинацию, а как часть первичной вакцинации) людям, у которых тяжелый иммунодефицит, – уточнила информацию технический специалист отдела вакциноуправляемых заболеваний и иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Людмила Мосина во время вебинара "СМИ против COVID-19".
Она также отметила, что, согласно последним данным, антитела после заболевания коронавирусом сохраняются в организме на протяжении по меньшей мере восьми месяцев, после вакцинации мРНК-препаратами – на протяжении полугода и восьми месяцев – Janssen.
Людмила Мосина также сообщила, что на основе доказательных сведений, которые существуют в данный момент, можно сделать обнадеживающие выводы. Во-первых, существующие вакцины от коронавирусной инфекции показали свою высокую клиническую, а также эпидемиологическую эффективность в реальном мире. Здесь имеется в виду предупреждение госпитализаций и летальных исходов от COVID-19. Во-вторых, уровень эффективности сохраняется несмотря на изменения в циркулирующих штаммах заболевания. В третьих, после введения миллиардов доз по всему миру была доказана безопасность прививок, а те побочные явления, которые были зафиксированы, очень редки. Польза от вакцинации заметно превышает любой потенциальный риск.
– И самый главный вывод: необходимо вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких от тяжелого заболевания и смерти от COVID-19, – резюмировала представитель ВОЗ.