В ВОЗ рекомендовали не требовать доказательств вакцинации от COVID-19 при поездках

Отмечается, что комитет рекомендовал "не требовать доказательства вакцинации против COVID-19 при международных поездках в качестве единственного средства или условия". Эту позицию эксперты объяснили тем, что доступ к вакцинам в мире остается ограниченным, а их распределение неравным. В целом странам рекомендовано рассматривать вопрос об облегчении международных поездок "на основе оценки рисков".На своем девятом заседании, которое прошло в онлайн-формате 22 октября, эксперты сделали вывод, что ситуация с COVID-19 по-прежнему вызывает обеспокоенность.Комитет ВОЗ по ЧС, состоящий из 18 экспертов и 12 советников, собирается, как правило, раз в три месяца. Предыдущее – восьмое – заседание прошло в июле текущего года. Первое заседание комитета проходило 22–23 января 2020 года. Собравшись 30 января 2020 года вторично, эксперты рекомендовали объявить вспышку коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и придать ей международное значение. Гендиректор ВОЗ принял такое решение, основываясь на этой рекомендации.