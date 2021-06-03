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В ВОЗ прогнозируют, что смертность из-за коронавируса в Малайзии увеличится в девять раз

Суточное количество летальных исходов заболеваний, вызываемых коронавирусом, может вырасти в два раза в Малайзии к концу лета, а показатель смертности в целом – в девять раз. Об этом сообщила сегодня газета The Star со ссылкой на прогноз члена научного совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессора Адибу Камарулзаману.


– Сделанные исследования указывают, что нынешние темпы распространения пандемии COVID-19 в Малайзии спровоцируют прирост летальных исходов до 200 случаев в сутки, а к сентябрю их общее число достигнет 26 тыс., – приводит издание слова эксперта ВОЗ. 

Как информировал Минздрав страны, в среду зафиксирована смерть 126 зараженных, что является рекордным показателем за сутки. 

– Коронавирус становится второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смертности в стране, – отметила профессор Адиба.

Генеральный директор Минздрава Хишам Абдула несколько дней назад признал, что заполняемость палат интенсивной терапии уже превысила их оптимальную вместимость, обычные палаты в больницах заполнены на 85%, а специально открытые изоляционные центры – на 65%. По его словам, койки в приоритетном порядке будут предоставляться больным с более высокими шансами на выздоровление.

Ситуация с коронавирусом в Малайзии стала резко ухудшаться в начале мая после проникновения в страну индийского штамма и в связи с активными разъездами жителей из-за праздника Хари Райя. Всего за время пандемии в стране было зафиксировано более 587 тыс. инфицированных, из которых умерли почти три тысячи человек. 
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Фото: РЕЙТЕР
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