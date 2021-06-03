В ВОЗ прогнозируют, что смертность из-за коронавируса в Малайзии увеличится в девять раз

приводит издание слова эксперта ВОЗ.Как информировал Минздрав страны, в среду зафиксирована смерть 126 зараженных, что является рекордным показателем за сутки.– отметила профессор Адиба.Генеральный директор Минздрава Хишам Абдула несколько дней назад признал, что заполняемость палат интенсивной терапии уже превысила их оптимальную вместимость, обычные палаты в больницах заполнены на 85%, а специально открытые изоляционные центры – на 65%. По его словам, койки в приоритетном порядке будут предоставляться больным с более высокими шансами на выздоровление.Ситуация с коронавирусом в Малайзии стала резко ухудшаться в начале мая после проникновения в страну индийского штамма и в связи с активными разъездами жителей из-за праздника Хари Райя. Всего за время пандемии в стране было зафиксировано более 587 тыс. инфицированных, из которых умерли почти три тысячи человек.