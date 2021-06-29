Принимая решение о вакцинации против коронавируса, не стоит полагаться на уровень антител. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, информирует РБК.
Эксперт отметила, что «присутствие определенных антител в «обычных тестах» (выполняемых в коммерческих лабораториях. – Прим. ред.) обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов».
Антитела – это часть иммунной реакции организма на инфекцию. Те из них, что работают против SARS-CoV-2 (он вызывает COVID-19) обычно обнаруживаются в первые несколько недель после заражения. Их наличие свидетельствует о том, что человек был инфицирован SARS-CoV-2.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что «исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне и предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии». «В целом ВОЗ рекомендует вакцинацию как лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета», — добавила Вуйнович.
В РБК привели еще несколько комментариев эксперта из ее более ранних интервью. В них эксперт подчеркивает, что вакцинация не навредит человеку, в крови которого выявлены антитела к SARS-CoV-2.
Кстати, мы сегодня уже писали о свежей статистике заболеваемости коронавирусом в России. Почитать можно, перейдя по этой ссылке.
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В ВОЗ призвали не полагаться на уровень антител перед вакцинацией
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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