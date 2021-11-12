В ВОЗ призвали к защите здоровья беженцев на границе Польши, Литвы и Латвии

– отметил он. –ЕРБ ВОЗ направило группу экспертов в Литву для оценки оказания медицинской помощи прибывающим мигрантам. Предварительные результаты опроса беженцев в пунктах приема и пограничных пунктах показывают, что многие из них нуждаются в лечении, лекарствах, психосоциальной поддержке, а также в информации на их родных языках.поясняется в заявлении.– подчеркнул Ханс Клюге.По мнению побывавшего в районе технического специалиста ВОЗ Йозефа Бартовича, ситуация требует как немедленных, так и устойчивых решений для удовлетворения медицинских потребностей беженцев.