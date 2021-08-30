В ВОЗ призвали к очному обучению школьников в новом учебном году

Европейское бюро ВОЗ перед началом нового учебного года обратило внимание на важность принять все необходимые меры, чтобы школы в период распространения коронавирусной инфекции оставались открытыми, передает ТАСС.
– Поскольку миллионы детей возвращаются в школы, Европейское бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают принять все необходимые меры, чтобы школы оставались открытыми. Закрытие школ снижает успеваемость, увеличивает вероятность того, что дети бросают учебу, это влияет на их психическое здоровье. Наши дети сильно пострадали за последние 20 месяцев, особенно те, кто уже был уязвим и не мог получить пользу от цифрового обучения, – сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он также отметил, что, в отличие от прошлого года, теперь страны могут обеспечить безопасность учащихся. Ханс Клюге заметил, что для очного образования важна вакцинация учителей и персонала учреждений образования, а также школьников старше 12 лет. Он подчеркнул, что соблюдение мер гигиены, вентиляция помещений, выдерживание социальной дистанции, использование медицинских масок, а также регулярное тестирование учащихся и персонала также помогут в борьбе с COVID-19.