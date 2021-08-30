В ВОЗ призвали к очному обучению школьников в новом учебном году

сказалОн также отметил, что, в отличие от прошлого года, теперь страны могут обеспечить безопасность учащихся. Ханс Клюге заметил, что для очного образования важна вакцинация учителей и персонала учреждений образования, а также школьников старше 12 лет. Он подчеркнул, что соблюдение мер гигиены, вентиляция помещений, выдерживание социальной дистанции, использование медицинских масок, а также регулярное тестирование учащихся и персонала также помогут в борьбе с COVID-19.