По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, этот вариант коронавируса вызывает тревогу, пишет РИА Новости.
Свои опасения эксперт объяснил следующим образом:
«При отсутствии более интенсивных мер контроля, которые смогут замедлить его распространение, он еще больше увеличит нагрузку на и без того перегруженные учреждения здравоохранения», – заявил Клюге.
Он подчеркнул, что нужно предпринять меры для снятия нагрузки с учреждений здравоохранения.
Напомним, в декабре стало известно о том, что в Великобритании выявлена мутация коронавируса. По предварительным оценкам, новый штамм может быть на 70% заранее обычного. В связи с угрозой распространения COVID-19 Великобритания ввела очередной локдаун.
Фото: pixabay.com
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В ВОЗ оценили опасность «британского» штамма коронавируса
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