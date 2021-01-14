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  2. В ВОЗ оценили опасность «британского» штамма коронавируса

В ВОЗ оценили опасность «британского» штамма коронавируса

По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, этот вариант коронавируса вызывает тревогу, пишет РИА Новости.


Свои опасения эксперт объяснил следующим образом:

Экономику Великобритании накрыл очередной локдаун. Для тори это крах или шанс на переизбрание?

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«При отсутствии более интенсивных мер контроля, которые смогут замедлить его распространение, он еще больше увеличит нагрузку на и без того перегруженные учреждения здравоохранения», – заявил Клюге.

Он подчеркнул, что нужно предпринять меры для снятия нагрузки с учреждений здравоохранения.

Напомним, в декабре стало известно о том, что в Великобритании выявлена мутация коронавируса. По предварительным оценкам, новый штамм может быть на 70% заранее обычного. В связи с угрозой распространения COVID-19 Великобритания ввела очередной локдаун.

Фото: pixabay.com
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