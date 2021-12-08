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  2. В ВОЗ объяснили быстрое распространение омикрон-штамма COVID-19

В ВОЗ объяснили быстрое распространение омикрон-штамма COVID-19

Новый вариант коронавирусной инфекции "омикрон" может снижать активность антител, из-за чего происходит более быстрое заражение данным штаммом. Это следует из еженедельного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения об эпидемиологической ситуации в мире, передает РИА Новости.


- Предварительный анализ показывает, что мутации, присутствующие в варианте "омикрон", могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты от естественного иммунитета, - уточняется в документе.

Согласно оценкам ВОЗ, это может объяснить, почему омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом.

На сегодняшний день, согласно данным ВОЗ, омикрон-штамм выявлен в 57 странах. 
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