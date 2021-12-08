В ВОЗ объяснили быстрое распространение омикрон-штамма COVID-19

уточняется в документе.Согласно оценкам ВОЗ, это может объяснить, почему омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом.На сегодняшний день, согласно данным ВОЗ, омикрон-штамм выявлен в 57 странах.