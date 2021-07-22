Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допускает, что могут быть даны рекомендации о проведении обязательной вакцинации против COVID-19 на фоне быстрого распространения новых штаммов, сообщает германская газета Handelsblatt.
– Обязательная вакцинация – последнее средство для меня, – отметил Клюге.
По его мнению, сегодня есть и другие инструменты, чтобы стимулировать людей прививаться.
– Но мы можем прийти к тому, что ВОЗ порекомендует проведение обязательной вакцинации, – сказал представитель организации.
Он указал на тот факт, что подобный шаг может спровоцировать активизацию движения против вакцинации.
Клюге пояснил, что к настоящему моменту в Европе быстро распространяется отличающийся высокой заразностью штамм "Дельта". Это может дать дополнительную нагрузку на системы здравоохранения многих стран, больницы могут быть заполнены.
– Чем медленнее мы [население], тем больше вариантов [коронавируса] будет появляться, – констатировал представитель ВОЗ.
Он обратил внимание, что темпы вакцинации во многих государствах уменьшаются до 40–50%. По мнению Клюге, "всем странам следует попытаться убедить тех, кто сомневается в вакцинации".
– Паузы в вакцинации увеличивают число смертей и пагубно влияют на экономику, – предположил представитель ВОЗ. В то же время Клюге выступает за сохранение обязательного масочного режиме и соблюдение других профилактических мер.
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В ВОЗ не исключают рекомендации об обязательной вакцинации от коронавируса
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