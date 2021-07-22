В ВОЗ не исключают рекомендации об обязательной вакцинации от коронавируса

– отметил Клюге.По его мнению, сегодня есть и другие инструменты, чтобы стимулировать людей прививаться.– сказал представитель организации.Он указал на тот факт, что подобный шаг может спровоцировать активизацию движения против вакцинации.Клюге пояснил, что к настоящему моменту в Европе быстро распространяется отличающийся высокой заразностью штамм "Дельта". Это может дать дополнительную нагрузку на системы здравоохранения многих стран, больницы могут быть заполнены.– констатировал представитель ВОЗ.Он обратил внимание, что темпы вакцинации во многих государствах уменьшаются до 40–50%. По мнению Клюге, "всем странам следует попытаться убедить тех, кто сомневается в вакцинации".– предположил представитель ВОЗ. В то же время Клюге выступает за сохранение обязательного масочного режиме и соблюдение других профилактических мер.