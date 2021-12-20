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  2. В ВОЗ не исключают, что омикрон-штамм коронавируса позволит победить пандемию

В ВОЗ не исключают, что омикрон-штамм коронавируса позволит победить пандемию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции станет "живой вакциной" и поможет победить пандемию. На это обратила внимание представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире "Россия-24", пишет ТАСС.


– Да, это возможно, – заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

– Очень надеемся, что это будет так. Но на данный момент рано говорить, потому что недостаточно пациентов с "омикроном", чтобы мы об этом рассказали. Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать, – добавила Мелита Вуйнович.

По ее словам, даже если удастся победить пандемию, COVID-19 перейдет в разряд эндемических инфекций. Это значит, что заболевание никогда не уйдет, как и грипп, но случаев инфицирования станет гораздо меньше. Вместе с тем Мелита Вуйнович уточнила, что ВОЗ обеспокоена скоростью распространения штамма COVID-19 "омикрон".

– Большой всплеск за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, если будет очень много заболевших. И этого мы опасаемся, – сказала она.
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Фото: РЕЙТЕР
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