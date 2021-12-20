В ВОЗ не исключают, что омикрон-штамм коронавируса позволит победить пандемию

– заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.– добавила Мелита Вуйнович.По ее словам, даже если удастся победить пандемию, COVID-19 перейдет в разряд эндемических инфекций. Это значит, что заболевание никогда не уйдет, как и грипп, но случаев инфицирования станет гораздо меньше. Вместе с тем Мелита Вуйнович уточнила, что ВОЗ обеспокоена скоростью распространения штамма COVID-19 "омикрон".– сказала она.