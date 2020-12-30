В ВОЗ назвали "цель" коронавируса

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– обозначил специалист.Представитель ВОЗ Марк Райан также согласен с мнением, что COVID-19 станет эндемичным.– уточнил он.Райан добавил, что существование вакцины, даже самой эффективной, не гарантирует полного исчезновения заболевания. Специалист предупредил, что следующая пандемия может намного серьезнее нынешней.– подвел итог эксперт.