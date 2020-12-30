Эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейманн считает, что цель COVID-19 – стать эндемиком, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
– Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он будет и далее мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением, – обозначил специалист.
Представитель ВОЗ Марк Райан также согласен с мнением, что COVID-19 станет эндемичным.
– Возможный сценарий таков: вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой. Но эта угроза невелика, особенно в условиях эффективной глобальной вакцинации, – уточнил он.
Райан добавил, что существование вакцины, даже самой эффективной, не гарантирует полного исчезновения заболевания. Специалист предупредил, что следующая пандемия может намного серьезнее нынешней.
– Мы живем в непростое время. Угрозы будут и далее. Самое главное, что мы должны усвоить из этой пандемии, – нужно действовать сообща, – подвел итог эксперт.
Опубликовано:
1836
В ВОЗ назвали "цель" коронавируса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter