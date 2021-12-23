В войсках завершились исследовательские испытания отечественного стрелкового оружия

В ходе испытания оценивалось функционирование стрелкового оружия в реальных условиях эксплуатации, осуществлялся контроль его заявленных тактико-технических характеристик, выявлялись конструктивные недостатки и производственные дефекты, определялись возможности принятия образцов на вооружение белорусской армии.Особое внимание на проводимых по специальной методике испытаниях уделялось точности и кучности стрельбы нарезного оружия.Результаты испытаний оценивала комиссия военного ведомства, созданная в соответствии с приказом заместителя Министра обороны по вооружению – начальника вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майора Сергея Симоненко.В течение нескольких недель военнослужащими осуществлялись испытания автомата SMAR-100BPM и снайперской винтовки SCR-1200М.Как известно, автомат SMAR-100BPM, является модернизированным вариантом известного автомата серии VSK-100 с патроном 7,62-мм, уже принятого на вооружение белорусской армии.SMAR-100BPM сконструирован по системе булл-пап. После первой демонстрации на 9-й Международной выставке вооружения и военной техники «MILEX-2019» белорусскими оружейниками проводились его войсковые испытания и была существенно доработана конструкция автомата с учетом выявленных замечаний и недостатков.В модернизированной версии использован ряд креативных решений, позволивших повысить тактико-технические характеристики оружия.Изменения, внесенные в линейные параметры цевья и верхней накладки незначительно увеличили его длину, но в то же время улучшили центровку автомата. При этом вес оружия не увеличился и у стрелка сохранилась возможность вести прицельную стрельбу, держа автомат одной рукой. В то же время имеется возможность устанавливать на оружие различного типа сошки. Значительно удобней осуществлять замену магазина за счет выноса наружу тяги спускового механизма и укорачивания рычага смены магазина. Это позволило вдвое сократить время его замены.Поднятая линия прицеливания позволила сократить время точного наведения оружия на цель. Увеличенная высота верхней накладки обвеса позволяет установить новые, откидывающиеся механические прицельные приспособления, способные работать отдельно либо совместно с оптическими или коллиматорными прицелами.Отсутствие приклада обеспечивает его эффективное применение в ограниченном пространстве, при перемещениях в технике или выполнении задач в условиях плотной застройки населенного пункта.Второй образец представленного на исследовательских испытаниях образца стрелкового оружия – снайперская винтовка SCR-1200M – является одной из трех модификаций глубокой модернизации снайперской винтовки Драгунова (СВД).Модернизированная винтовка получила новый обвес.Планка Пикатинни, расположенная сверху и снизу по всей длине ствола и ствольной коробки, уложенных в цевье из легкого металлического сплава, дает возможность крепить на снайперскую винтовку различные съемные оптические и механические прицельные приспособления, сошки и сошечные комплексы, другое навесное оборудование. Такая фиксация ствола оружия увеличила его жесткость при стрельбе, тем самым позитивно сказалась на кучности стрельбы оружия.Современный телескопический приклад со щекой и возможностью отдельной регулировки затыльника, щеки и длины приклада сменил прежний деревянный.Положительно сказалась на точности и кучности боя возможность применения не только штатного дульного тормоза-компенсатора, но и супрессорного устройства беспламенной и малошумной стрельбы, позволяющего уменьшить подброс ствола и его увод в сторону.Впервые оружие было представлено широкой общественности в нынешнем году на юбилейной 10-й Международной выставке вооружения и военной техники «MILEX-2021» и вызвало неподдельный интерес участников и гостей форума.По результатам события комиссией в военном ведомстве будет подготовлен доклад о реализации целей исследовательских испытаний.