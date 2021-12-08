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  2. В Восточном Иерусалиме совершено нападение с ножом – один человек пострадал

В Восточном Иерусалиме совершено нападение с ножом – один человек пострадал

Неизвестная женщина утром 8 декабря совершила нападение с ножом в Восточном Иерусалиме. В результате инцидента пострадал один человек, пишет ТАСС.


Как уточняет издание The Times of Israel, пострадала 26-летняя гражданка Израиля. Во время нападения она получила ножевое ранение в спину и была госпитализирована в ближайшее медучреждение. По данным издания, пострадавшая находится в сознании, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Правоохранители разыскивают подозреваемую, которая скрылась с места преступления.

В ТАСС добавили, что это не первый случай нападения на израильских граждан в последнее время. Так, 4 декабря израильские полицейские застрелили палестинца, который ножом нанес ранение израильтянину в Старом городе Иерусалима.

Фото: pixabay.com
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