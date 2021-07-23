Министерство здравоохранения Италии объявило оранжевый уровень погодной опасности в восьми населенных пунктах. Ожидается, что в воскресенье африканский антициклон принесет в страну жару, передает ТАСС.
Согласно информации ведомства, высокий уровень опасности объявлен в восьми населенных пунктах, расположенных в северной и центральной частях Италии. Так, жара придет в Рим, Флоренцию, Болонью, Кампобассо, Латину, Пескаре, Риети и Фрозиноне. Столбики термометра в указанных городах в воскресенье могут достигнуть отметки в 35–36 градусов тепла. На субботу оранжевый уровень объявлен в тех же населенных пунктах, кроме Кампобассо, Латины и Пескары. Вместе с тем в Перудже в центральной области Умбрия на выходные анонсирован красный уровень погодной опасности.
Фото: pixabay.com
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В восьми городах Италии объявлен высокий уровень опасности из-за жары
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