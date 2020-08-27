В Вороновском районе состоялся автопробег «За Беларусь!»

Представители самых разных поколений и профессий, работники предприятий и организаций Вороновского района, учителя, врачи, аграрии, лидеры общественных объединений во главе с председателем райисполкома Михаилом Розумом проехали по следующему маршруту: Погородно – Новая Казаковщина – Радунь – Вороново.Подробностями поделилсяОтмечу, что по ходу движения автоколонна с развевающимися государственными флагами Республики Беларусь все время разрасталась и посетила святые места – захоронения жителей Вороновского района, погибших во времена Великой Отечественной войны.Фото: «Воранаўская газета»