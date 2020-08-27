Массовый пробег стартовал ровно в 18.00. После окончания очередного рабочего дня на центральную площадь Вороново съехалось 33 автомобиля. Ключевыми словами для всех участников автопробега стали «мир», «спокойствие» и «безопасность».
Представители самых разных поколений и профессий, работники предприятий и организаций Вороновского района, учителя, врачи, аграрии, лидеры общественных объединений во главе с председателем райисполкома Михаилом Розумом проехали по следующему маршруту: Погородно – Новая Казаковщина – Радунь – Вороново.
Подробностями поделился заместитель председателя Вороновского районного исполнительного комитета Андрей Карпович:
– Акции в поддержку мира, спокойствия, благополучия, стабильности проходят по всей Беларуси, в больших городах и маленьких населенных пунктах. И мы решили не оставаться в стороне, также недвусмысленно обозначив свою гражданскую позицию. Сразу же отмечу: мы против тех сил, которые в силу своих интересов пытаются расколоть наше общество.
Отмечу, что по ходу движения автоколонна с развевающимися государственными флагами Республики Беларусь все время разрасталась и посетила святые места – захоронения жителей Вороновского района, погибших во времена Великой Отечественной войны.
Фото: «Воранаўская газета»
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В Вороновском районе состоялся автопробег «За Беларусь!»
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