В Вооруженных Силах начался очередной этап проверки боевой и мобилизационной готовности

В настоящее время танковый батальон 11-й отдельной механизированный бригады приводится в боевую готовность. Это подразумевает призыв мобилизационных ресурсов, что необходимо для всесторонней оценки готовности батальона выполнять задачи по предназначению. Всего планируется призвать из запаса свыше 140 военнообязанных., – рассказал