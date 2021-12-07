В Вооруженных Силах Беларуси начались занятия по боевой готовности

Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу, освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки и прибытия в подразделения.Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время.Основными целями занятий являются: поддержание боевой и мобилизационной готовности органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков и умений командиров, обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.