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В Вооруженных Силах Беларуси начались занятия по боевой готовности

Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2021/2022 учебном году, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 


Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу, освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки и прибытия в подразделения.

Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время.

Основными целями занятий являются: поддержание боевой и мобилизационной готовности органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков и умений командиров, обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.
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Фото: Павел БОГУШ
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