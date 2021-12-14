В Вооруженных Силах Беларуси началась совместная штабная тренировка

С 14 по 17 декабря на стационарных пунктах управления Вооруженных Сил под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Гулевича проводится совместная штабная тренировка ВС. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.
Отмечается, что за время тренировки структурным подразделениям Минобороны, Генерального штаба Вооруженных Сил, органам военного управления и организациям ВС необходимо повысить слаженность органов военного управления и практические навыки офицеров при принятии решений, постановке задач, планировании применения подчиненных войск (сил) в соответствии с предложенной учебной обстановкой.