В Воложинском районе задержали тракториста с 3 промилле алкоголя

Инцидент произошел 27 июля, проинформировали в УВД Миноблисполкома. В середине дня сотрудники ГАИ остановили для проверки трактор «Беларус». Водитель явно был нетрезв.

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Тракториста доставили для освидетельствования, которое показало наличие 3,06 промилле алкоголя.

В отношениии 57-летнего жителя деревни Стайки составлен административный протокол, трактор доставлен на охраняемую стоянку.

Как выяснилось, тракторист находился у работодателя на испытательном сроке. Руководство поручило ему по делам съездить в деревню, где водитель и употребил спиртное. На обратном пути его задержали сотрудники ГАИ.