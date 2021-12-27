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  2. В Воложинском районе столкнулись две легковушки: один человек погиб, четверо пострадали

В Воложинском районе столкнулись две легковушки: один человек погиб, четверо пострадали

Авария произошла 25 декабря около 11:00 на 60-м км автодороги М7, сообщает в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.

Фото: УВД Минского облисполкома

По предварительным данным, 44-летняя водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не учла погодные условия и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota.

В результате ДТП 44-летний пассажир Volkswagen скончался на месте происшествия, водитель с травмами доставлена в больницу. Также госпитализированы 37-летний водитель Toyota, его 36-летняя жена и их годовалый ребенок.  
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