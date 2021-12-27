В Воложинском районе столкнулись две легковушки: один человек погиб, четверо пострадали

Авария произошла 25 декабря около 11:00 на 60-м км автодороги М7, сообщает в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.
Фото: УВД Минского облисполкома
По предварительным данным, 44-летняя водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не учла погодные условия и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota.
В результате ДТП 44-летний пассажир Volkswagen скончался на месте происшествия, водитель с травмами доставлена в больницу. Также госпитализированы 37-летний водитель Toyota, его 36-летняя жена и их годовалый ребенок.