В Воложинском районе столкнулись две легковушки: один человек погиб, четверо пострадали

Фото: УВД Минского облисполкома

По предварительным данным, 44-летняя водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не учла погодные условия и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota.В результате ДТП 44-летний пассажир Volkswagen скончался на месте происшествия, водитель с травмами доставлена в больницу. Также госпитализированы 37-летний водитель Toyota, его 36-летняя жена и их годовалый ребенок.