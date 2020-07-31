В Воложинском районе стартовал фестиваль работающей молодежи «Олимпия»

Большой и дружный город из разноцветных палаток вырос на берегу Ислочи. В урочище Дубы Воложинского района на фестиваль «Олимпия» приехали более 600 участников из всех областей.

В этом году «Олимпия» проходит под девизом «За Беларусь!». Тринадцать команд предприятий, организаций, министерств и ведомств собрались вместе, чтобы посоревноваться в силе и ловкости, определить самых находчивых и талантливых, рассказывает секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова:

– В программе форума три направления – спортивное, творческое и образовательное, по итогам состязаний определим победителей. Сегодня ребята нарисуют панно «За Беларусь!», будем петь песни у костра. Главным событием станет открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». А завтра участников ждут соревнования по мини-футболу, волейболу, перетягиванию каната, технике пешеходного туризма, сплаву на байдарках, дворовые и настольные игры, конкурсы визитных карточек, бивуаков и кулинарные битвы, мастер-классы и концерты, интеллектуальные турниры, образовательные тематические площадки, тренинги.

Самая многочисленная делегация, разбившая лагерь на берегу Ислочи, – команда молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне». Заместитель директора по воспитательной работе, учитель Раклевичского детского сада – базовой школы Марина Нечай помогает поддерживать чистоту и налаживать быт на площадке:

– Мы очень ждали этой встречи. С утра и до позднего вечера обсуждали в общем чате подготовку к «Олимпии»: какие выбрать название и девиз, кто выступит в творческих конкурсах, а кто в спортивных. Я, например, вместе с товарищами по команде выступлю в конкурсе визиток. Споем, станцуем. Благодаря путешествию на молодежном поезде мы объединились в дружную семью, с общими идеями, позитивом, поэтому выступление должно получиться ярким. Надеюсь, здесь найду еще больше друзей.

Республиканский спортивно-образовательный форум работающей молодежи «Олимпия» организован Белорусским республиканским союзом молодежи, Министерством образования, Министерством спорта и туризма и Минским облисполкомом. С 2004 года идейным вдохновителем фестиваля выступает БРСМ.