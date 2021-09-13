В Воложинском районе спасатели помогли заблудившемуся грибнику

Работники МЧС помогли грибнику, который заблудился в лесном массиве Воложинского района, сообщает пресс-служба МЧС.
Архивное фото
12 сентября в 13:46 спасателям поступило сообщение о том, что мужчина заблудился в лесном массиве около городского поселка Ивенец Воложинского района.
– За помощью обратился сам потерявшийся, – рассказали спасатели. – Он пояснил, что утром около восьми часов утра ушел в лес за грибами и потерялся. Когда понял, что самостоятельно выйти не может, позвонил на "101". Он нас сориентировал: назвал место, в котором заходил в лес. При помощи сигнального говорящего устройства мы стали проезжать лес, при этом были на связи с мужчиной. Около 14:00 он вышел из лесного массива, услышав звуки сигнального устройства, – прокомментировали в ведомстве.
Найденного доставили к родственникам, к которым он приехал в гости. Мужчина чувствовал себя хорошо, помощь медиков не потребовалась.