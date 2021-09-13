В Воложинском районе спасатели помогли заблудившемуся грибнику

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12 сентября в 13:46 спасателям поступило сообщение о том, что мужчина заблудился в лесном массиве около городского поселка Ивенец Воложинского района.рассказали спасатели.– прокомментировали в ведомстве.Найденного доставили к родственникам, к которым он приехал в гости. Мужчина чувствовал себя хорошо, помощь медиков не потребовалась.