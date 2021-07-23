Пожилой мужчина погиб при пожаре в собственном доме в Воложинском районе.
Подробности sb.by рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович:
– Инцидент произошел 22 июля в деревне Пилюжино. В 4:59 сотрудникам МЧС от очевидца поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме. По прибытии на место вызова спасатели наблюдали дым изнутри помещения. В одной из комнат был обнаружен погибший хозяин 1936 года рождения. Пенсионер проживал один. На данный момент причина возгорания и гибели устанавливаются.
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В Воложинском районе при пожаре жилого дома погиб пенсионер
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