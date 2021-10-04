В Воложинском районе из-за отравления угарным газом госпитализированы сын и мать

В Воложинском районе женщина и ее сын отравились угарным газом. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Минское областное управление МЧС.
– 3 октября в 10:15 работникам МЧС поступило сообщение о том, что в Воложинском районе с диагнозом "отравление угарным газом" госпитализированы женщина и ее сын-подросток. 2 октября семья, будучи на даче в деревне Тябуты, во второй половине дня протопила печь. Ночью мать и ребенок почувствовали себя плохо и вызвали скорую, – сказано в сообщении ведомства.
Предварительная причина случившегося – преждевременно закрытая задвижка печного дымохода.
Работники МЧС напоминают: безопасно закрывать заслонку печи только после полного прогорания углей. Нельзя применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить с открытыми дверцами, перекаливать печь, размещать горючие вещества и материалы на ней и в непосредственной близости от топочных отверстий.
Фото из архива БЕЛТА