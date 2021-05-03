Завтра, 4 мая, с 21:30 до 22:30 на 72-м километре автодороги М-6 Минск – Гродно недалеко от населенного пункта Капустино Воложинского района, будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств в направлении Минска. Это связано с тем, что на данном участке трассы будет проводиться следственный эксперимент по установлению обстоятельств и механизма развития ДТП, проинформировали sb.by в УГАИ УВД Минского облисполкома.
В ГАИ области просят водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендуют планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.
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В Воложинском районе будет временно ограничено движение по участку трассы М-6
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