Автомобиль сбил пожилую женщину в Воложинском районе, сообщает БЕЛТА.
– Сегодня около 6:20 на 6-м км автодороги Раков – Курдуны – Боровиковщина вблизи деревни Пережери 73-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Примера", на закруглении дороги совершил наезд на 69-летнюю минчанку, которая вышла на проезжую часть из-за отъезжающего от автобусной остановки автобуса, – рассказали в УГАИ УВД Минского облисполкома.
В результате ДТП женщина получила травмы, ее направили в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка.
– Уважаемые пешеходы, при переходе дороги обязательно смотрите по сторонам, убедитесь в отсутствии автотранспорта, переходите дорогу в разрешенных местах. Будьте внимательны и берегите себя, – добавили в ГАИ.
Фото: БЕЛТА
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В Воложинском районе 73-летний водитель "Ниссана" сбил пожилую женщину
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