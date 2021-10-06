В Вологодской области России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Это регулируется постановлением главного санитарного врача по Вологодской области Ирины Кузнецовой.Так, в обязательном порядке прививки против коронавируса должны сделатьработники образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания.Отмечается, что эпидемическая ситуация по данной инфекции оценивается в регионе как неблагополучная.– сказано в постановлении.Из документа следует, что первый компонент или однокомпонентную вакцину должны получить жители до 25 ноября, а завершить вакцинацию нужно до 25 декабря 2021 года.