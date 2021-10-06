Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.89
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Вологодской области России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Вологодской области России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Вологодской области РФ вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан стала обязательной. Об этом пишет ТАСС


Это регулируется постановлением главного санитарного врача по Вологодской области Ирины Кузнецовой. 

Так, в обязательном порядке прививки против коронавируса должны сделать 
работники образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания.

Отмечается, что эпидемическая ситуация по данной инфекции оценивается в регионе как неблагополучная. 

– Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции следующих категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, – сказано в постановлении. 

Из документа следует, что первый компонент или однокомпонентную вакцину должны получить жители до 25 ноября, а завершить вакцинацию нужно до 25 декабря 2021 года. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы